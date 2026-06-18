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Çin'de Alçak İrtifa Uçakları İçin Tasarlanan Motor Başarıyla Ateşlendi

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Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin'de sergilenen R10TE çift rotorlu turboşarjlı motor, alçak irtifa uçakları için başarıyla ateşlendi. 2028'de seri üretime geçmesi beklenen motor, güç-ağırlık oranını artırarak alçak irtifa uçaklarının ihtiyacını karşılayacak.

HARBİN, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de sergilenen alçak irtifa uçakları için tasarlanmış R10TE çift rotorlu turboşarjlı motor, 17 Haziran 2026.

Alçak irtifa uçakları için tasarlanan çift rotorlu turboşarjlı R10TE motoru çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de başarıyla ateşlendi.

Harbin Dongan Otomotiv Motor Limited Şirketi tarafından üretilen motorun 2028 yılına kadar seri üretime geçmesi bekleniyor.

"1.0L çift rotorlu ve turboşarjlı" tasarıma sahip motor, alçak irtifa uçaklarının güç ihtiyacını karşılamak üzere güç-ağırlık oranını önemli ölçüde artırıyor. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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