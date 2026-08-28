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Çin'de 5G Abone Sayısı 1,3 Milyara Ulaştı

Çin'de 5G Abone Sayısı 1,3 Milyara Ulaştı
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BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 5G ağını genişletmeye devam ederken, ülkedeki 5G cep telefonu abonesi sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 1,3 milyara ulaştı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 5G ağını genişletmeye devam ederken, ülkedeki 5G cep telefonu abonesi sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 1,3 milyara ulaştı. Bu, ülkedeki toplam cep telefonu aboneliklerinin yüzde 70,5'ine karşılık geliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkenin üç büyük telekomünikasyon operatörü ve China Broadnet'in toplam cep telefonu abonesi sayısı temmuz sonu itibarıyla 1,85 milyara yükseldi.

Ülkenin yeni tip altyapı inşası da yılın ilk yedi ayında istikrarlı ilerleme sergiledi. 5G baz istasyonu sayısı temmuz sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre 316.000 net artışla 5,15 milyona ulaştı.

Mobil internet trafiği de söz konusu dönemde hızla büyüyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 258,7 milyar gigabayta çıktı.

Üç büyük telekom operatörüne kayıtlı, mobil nesnelerin interneti terminal kullanıcısı sayısı ise temmuz sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre 105 milyon artarak 2,99 milyar oldu.

Sabit geniş bant kullanıcılarının gigabit hizmetlerine yönelimi sürerken, temmuz sonu itibarıyla üç büyük telekom operatörünün sabit geniş bant abone sayısı 702 milyon olarak kaydedildi. Bu rakamın 260 milyonunu oluşturan gigabit geniş bant kullanıcıları, geniş bant kullanıcısı tüm abonelerin yüzde 37,1'ine karşılık geldi. Bu, geçen yılın sonuna göre 2,6 puan artışa işaret ediyor.

Çin, dünyanın en geniş bilgi altyapısını kurmuş durumda. Her ilçede gigabit optik ağ erişimi bulunan ülkede, tüm kasabalar ve idari köylerin yüzde 95'inden fazlası da 5G ağları kapsamında bulunuyor.

15. Beş Yıllık Plan'a (2026-2030) göre Çin, Dijital Çin inisiyatifini ilerleterek, dijital ekonominin temel sektörlerinin katma değerini 2030 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 12,5'ine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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