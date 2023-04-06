Çin'de 500 Milyon Kişiye Enerji Sağlayan Doğalgaz Boru Hattı İstasyonundan Görüntüler

ANONS (İngilizce): ZHANG YUDONG, Xinhua muhabiri: "Çin'in Xinjiang bölgesindeki Horgos şehrindeyim. Arkamda Orta Asya gazının Çin'e giriş yaptığı ilk istasyon olan PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'nin Horgos istasyonu var.

ANONS (İngilizce): ZHANG YUDONG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in Xinjiang bölgesindeki Horgos şehrindeyim. Arkamda Orta Asya gazının Çin'e giriş yaptığı ilk istasyon olan PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'nin Horgos istasyonu var. Türkmenistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden gelen doğalgaz burada basınçlandırılıyor ve Çin'deki 500 milyondan fazla insan için temiz bir enerji kaynağı haline geliyor."

2009'da faaliyete geçtiğinden bu yana istikrarlı bir şekilde çalışan istasyondan Çin'in 27 eyaleti, belediyesi ve özerk bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi yararlanıyor.

PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'ne göre, Çin-Orta Asya Gaz Boru Hattı ile 2022 yılında Çin'e 43,2 milyar metreküp doğalgaz taşındı.

Çin'in ilk sınır ötesi doğalgaz boru hattı olan Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı, Türkmenistan-Özbekistan sınırından başlayıp Özbekistan ve Kazakistan'ı geçtikten sonra, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentinde Çin'in Batıdan Doğuya Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Horgos kentinden bildiriyor. (XHTV)