Çin'de 300 Megavatlık Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

ÇEKİM TARİHİ: 9 Nisan 2024

KONUM: Yingcheng, Çin

1. Çin'in Hubei eyaletindeki basınçlı hava enerji depolama istasyonunun çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti.

Basınçlı hava enerji depolaması olarak bilinen teknolojiyle, enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak.

Bu "süper güç bankasının" yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üreterek 750.000 sakinin talebini karşılaması öngörülüyor.

"Projenin başarılı bir şekilde işletilmesi, basınçlı hava enerji depolama istasyonunun 300 megavatlık tek ünite güç seviyesine ulaştığını ve yeni enerji üretiminin değişkenliğini ve öngörülemezliğini etkili bir şekilde yönettiğini gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yingcheng kentinden bildiriyor.(XHTV)