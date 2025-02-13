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Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı
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Çin'in Fujian eyaletinde bulunan yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen en eski kısa kuyruklu kuş fosili kuşların varlığının düşünüldüğünden daha erken tarihlere uzanabileceğini gösteriyor. Baminornis zhenghensis kuşunun fosili, modern kuşların anatomisinin gelişiminde önemli bir ipucu sunuyor.

Çinli bilim insanları, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinde yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen en eski kısa kuyruklu kuş fosilini gün yüzüne çıkardı.

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan yaklaşık 150 milyon yıllık fosil, bilim dünyasını alt üst etti. Baminornis zhenghensis kuşunun fosili, Fujian eyaletine bağlı Zhenghe ilçesinde bulundu.

Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

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Kuşun kısa kuyruğu, modern kuşların ayırt edici özelliklerinden olan pigostil denilen bir bileşik kemikle sona eriyor. Bu da modern kuşların beden yapısının, daha önce düşünülenden 20 milyon yıl daha önce, Geç Jura döneminde ortaya çıkmış olduğunu ortaya koyuyor.

Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü ve Fujian Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, Nature dergisinin son sayısında yayımlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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