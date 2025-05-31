Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng: Medeniyetler Arası Diyalog ve İşbirliğine Çağrı

DUNHUANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, farklı medeniyetler arasında uyum içinde bir arada yaşamanın teşvik edilmesi için farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve iletişim yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Han, cuma günü Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde düzenlenen 4. Medeniyetler Arasında Etkileşim ve Karşılıklı Öğrenme Diyalog Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada farklı medeniyetler arasında eşit etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin insan medeniyetinin ilerlemesi ve dünyanın barışçıl gelişimi için güçlü bir ivme sağladığını söyledi.

Han, "Birbirimize saygıyla yaklaşıp birbirimizi güçlendirmeli, ortaklaşa dünya medeniyetlerinin çeşitliliğine saygıyı savunmalı ve tüm medeniyetlerin gelişmesini ve çeşitlilik içinde uyumu teşvik etmeliyiz" dedi.

Toplantıya çok sayıda ülkeden siyasi liderler, akademisyenler, uluslararası örgüt temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 400 kişi katıldı.

Çin'in kendi kalkınma yoluyla dünyaya istikrar ve öngörülebilirlik getirdiği görüşünü paylaşan katılımcılar, Küresel Medeniyet İnisiyatifi gibi Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerin farklı medeniyetler arasında karşılıklı anlayış ve öğrenmeyi kolaylaştıracağını ve uluslar arasında uyum içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğini içeren yeni bir uluslararası düzenin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını ifade etti.