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Xi'den Singapur'a 61. yıl kutlaması

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Singapur'un 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tharman'a kutlama mesajı gönderdi. Xi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini ve ortaklığı güçlendirmek için işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Başbakan Li Qiang ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de Singapurlu yetkililere tebriklerini iletti.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Singapur'un kuruluşunun 61. yıldönümü vesilesiyle Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam'a kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazar günkü mesajında Singapur'un son 61 yılda kayda değer bir ekonomik ve sosyal ilerleme kaydettiğini belirtti.

Çin ve Singapur'un dost komşular olduğunu belirten Xi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı. Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak için stratejik istişareleri artırmak ve Çin ile Singapur arasındaki çok yönlü, yüksek kaliteli, geleceğe yönelik ortaklığı yeni zirvelere taşımak üzere Shanmugaratnam ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang ise aynı gün Singapur Başbakanı Lawrence Wong'a kutlama mesajı gönderirken, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi de Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'a tebriklerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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