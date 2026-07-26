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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Maldivler'in 61. bağımsızlık yıldönümünde mevkidaşı Muizzu'yu kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Maldivler'in 61. bağımsızlık yıldönümünde mevkidaşı Muizzu'yu kutladı
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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler'in bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümü vesilesiyle mevkidaşı Muhammed Muizzu'ya kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler'in bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümü vesilesiyle mevkidaşı Muhammed Muizzu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazar günkü mesajında, Çin ile Maldivler'in köklü bir dostane ilişkiler geçmişine sahip olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulduğu son 54 yıl boyunca iki ülkenin Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi temelinde her zaman dostane ilişkiler geliştirdiğini ve her iki halka da somut faydalar sağladığını ifade etti.

Xi ayrıca, Muizzu'nun 2024 yılındaki Çin ziyareti sırasında iki liderin ikili ilişkileri kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldığını ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Maldivler topluluğu inşa etme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Xi, iki halka daha büyük faydalar sağlamak amacıyla geleneksel dostluğu sürdürmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Maldivler kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak ilerletmek üzere Muizzu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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