Çin Cumhurbaşkanı Xi, Unesco Genel Direktörü ile Görüştü

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Halid el-Anani ile bir araya geldi.

Xi salı günü gerçekleşen görüşmede, UNESCO'nun halklar arasında daha fazla anlayış ve güven oluşturulmasına ve medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeye önemli katkılar sunduğunu ve eğitim, bilim ve kültür alanlarında küresel yönetişimin reforme edilmesi ve geliştirilmesinde aktif rol oynadığını vurguladı.

Çin'in UNESCO'nun çalışmalarını aktif olarak desteklediğini belirterek, iki tarafın dünya barışının korunması ve küresel kalkınmanın teşvik edilmesi için önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Xi ayrıca, tüm ülkelerin halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla UNESCO ile stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Küresel yönetişimin yeni bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çeken Xi, gerçek çok taraflılığı uygulamaya kararlı olan Çin'in, Birleşmiş Milletler'in otoritesini destekleyip savunduğunu ve UNESCO'nun küresel yönetişimde oynadığı önemli role destek verdiğini söyledi.

Xi, dört küresel inisiyatifi hayata geçirmek, tüm ülkelerin halklarının eğitim, bilim ve kültür alanındaki ilerlemelerden yararlanmasını sağlamak, insanlığın karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla daha etkili mücadele etmek ve ortaklaşa insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etmek amacıyla UNESCO ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi ayrıca, iki tarafa yapay zeka, açık bilim ve dijital eğitim gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme, medeniyet çeşitliliğine saygıyı savunma, farklı medeniyetler arasında karşılıklı saygı ve uyum içinde bir arada yaşamayı teşvik etme, Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra kültürel etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etme çağrısında bulundu.

Anani ise, tüm üye devletleri bir araya getirmeyi, kültürler arasında diyalog, işbirliği, karşılıklı anlayış ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Uzun süredir UNESCO'ya verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını ifade eden el-Anani, UNESCO olarak tüm dünyada eğitim ve kültürün gelişimini iyileştirmek, bilimsel ve teknolojik etkileşimi teşvik etmek, yapay zeka işbirliğini derinleştirmek, dört küresel girişimi ortaklaşa hayata geçirmek ve insanlığa daha fazla fayda sağlamak üzere Çin ile koordinasyonu güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

