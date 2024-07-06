Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tacikistan Cumhurbaşkanı ile Buluştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Xi, Kazakistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldıktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.
Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.