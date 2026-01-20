Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İspanya'da Yaşanan Tren Kazası Nedeniyle Taziyelerini İletti

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'nın Cordoba eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yüksek hızlı tren kazası nedeniyle Kral 6. Felipe'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İspanya'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazası nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Xi salı günü gönderdiği mesajında, İspanya'nın güneyindeki Cordoba eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan yüksek hızlı tren kazasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
