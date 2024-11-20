Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya resmi ziyarette bulundu. Xi, Brezilya Devlet Başkanlığı Genelkurmay Başkanı Rui Costa ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Ziyaret, Rio de Janeiro'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşti.
BRASILIA, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Brezilya'ya resmi ziyarette bulunmak üzere ülkenin başkenti Brasilia'ya gitti.
Xi, Brezilya Devlet Başkanlığı Genelkurmay Başkanı Rui Costa ve çok sayıda üst düzey Brezilyalı yetkili tarafından karşılandı.
Rio de Janeiro kentindeki 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Xi, zirvenin ardından Brasilia'ya gitti.