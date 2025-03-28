Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş ile Diplomatik İlişkilerin 50. Yılını Kutladı

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir araya geldi.

Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede iki ülke halklarının uzun yıllara dayanan dostane etkileşim geçmişine sahip olduğunu belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın her zaman birbirini desteklediğini ve kazan-kazan işbirliği için birbirlerine eşit davrandığını söyledi.

Xi, Bangladeş'e yönelik iyi komşuluk ve dostluk politikalarında istikrar ve sürekliliği üst seviyede koruduklarını ve Bangladeş'in güvenilir bir komşusu, dostu ve ortağı olmaya devam ettiklerini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Bangladeş arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve iki ülke arasındaki halklar arası etkileşim yılı olduğunu hatırlatan Xi, Çin-Bangladeş işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Bangladeş'le çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.