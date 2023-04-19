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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gabon Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Gabon Devlet Başkanı ile Görüştü

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BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba ile başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 19 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkeye resmi ziyarette bulunan Gabon Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba ile başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi, 19 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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