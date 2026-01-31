Haberler

Çin, Cezayir için uzaktan algılama özellikli uydu fırlattı

Güncelleme:
Çin, Cezayir'in arazi planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacak uzaktan algılama özellikli bir uyduyu uzaya gönderdi. Fırlatma, Long March 2C roketi ile gerçekleştirildi.

Çin, Cezayir'in kullanımı için uzaktan algılama özellikli optik bir uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 629. taşıma görevi oldu.

Uydunun, Cezayir'in arazi planlama ile afet önleme ve indirgeme çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.

