Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin Mardin'de 'Dualı Sultan Gömlekleri' Sergisini Ziyaret Etti

MARDİN'e gelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 'Dualı Sultan Gömlekleri' sergisini gezdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, çeşitli ziyaretlere katılmak üzere geldiği Mardin'de Valiliği ziyaret etti. Jiang ve beraberindekiler, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü. Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de hazır bulundu.

Büyükelçi Jiang Xuebin, daha sonra Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan 'Dualı Sultan Gömlekleri' sergisini gezdi. Asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen padişah gömleklerinin replikalarını inceleyen Büyükelçi Xuebin, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu'ndan sergi hakkında bilgi aldı. Xuebin, sanatseverlerin beğenisine sunulan eserlerin fotoğraflarını da çekti.