Çin: BM Barış Gücü Askerlerine Yönelik Kasıtlı Saldırı Kesinlikle Kabul Edilemez

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve söz konusu saldırılara derhal sona verilmesi gerektiğini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında kısa süre önce Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) düzenlenen saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Guo, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Guo, "BM barış gücü personeline yönelik her türlü kasıtlı saldırı, uluslararası insani hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ciddi ihlali anlamına gelmektedir. Bu saldırı, kabul edilemez ve derhal sonlanmalıdır. Çin, ilgili tarafları gerilimi düşürmek ve BM barış gücü personelinin güvenliğini sağlamak üzere derhal önlemler almaya çağırmaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua