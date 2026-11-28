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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, temel bilimsel araştırmalara yönelik ilgiyi canlandırmak, yüksek kaliteli içerik sunumunu artırmak ve gençlerin bilimsel merakını teşvik etmek amacıyla yeni bir çalışma planı açıkladı.

Derneğin cuma günü yaptığı açıklamaya göre plan, Çin Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı ile ortaklaşa hazırlandı.

Plan, temel araştırmaları geniş kitlelere tanıtmaya yönelik içeriklerin hazırlanmasının desteklenmesi ve önemli temel araştırma başarılarının toplumun anlayabileceği bilimsel içeriklere dönüştürülmesinin ilerletilmesi gibi önlemler öngörüyor.

Daha fazla genci temel araştırmalara yönelmeye teşvik etmeyi amaçlayan plan, temel bilimsel araştırmalara ilgi uyandırmaya ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeye odaklanılmasını öngörüyor. Bu kapsamda bilim ve teknoloji müzeleri için etkileşimli sergiler ve deneyim programları geliştirilmesi ile temel araştırma temalı yaz ve kış kampları düzenlenmesi planlanıyor.

Planda geleceğin temel araştırma yeteneklerini yetiştirmek üzere, temel araştırmalara yatkınlığı, belirli disiplinlerde güçlü yönleri ve inovasyon potansiyeli bulunan başarılı öğrencilerin keşfedilmesi, seçilmesi ve yetiştirilmesine yönelik çeşitli programlar öneriliyor.

Kaynak: Xinhua