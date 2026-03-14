Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Yetkilisi: Önümüzdeki Beş Yılda Yeşil Kalkınmayı İleri Taşıyacağız

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi yetkilisi Liu Rihong, insan ile doğa arasındaki uyumu sağlama çabaları kapsamında Çin'in önümüzdeki beş yıl içinde yeşil kalkınmayı ilerleteceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve medya kuruluşlarının katıldığı Çin Ekonomik Yuvarlak Masa forumu programının son bölümünde konuşan Liu, yaşam standartlarının yükselmesiyle birlikte daha iyi bir çevreye yönelik talebin arttığını ve "Güzel Çin Girişimi" kapsamında önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Liu, kilit bölgeler, sektörler ve hedeflerde kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik atılımlar sağlanarak, mavi gökyüzü, yeşil toprak ve temiz suyun korunması çalışmaların güçlendirileceğini ifade etti.

Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer enerjinin payının istikrarlı biçimde artırılacağını söyleyen Liu, birçok temiz enerji üssünün geliştirileceğini kaydetti.

Sanayi, inşaat, ulaşım ve enerji gibi kilit sektörlerde yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün hızlandırılacağını belirten Liu, karbon ticareti piyasası ile karbon ayak izi yönetim sisteminin geliştirileceğini ve toplum genelinde yeşil ve sağlıklı yaşam tarzının teşvik edileceğini sözlerine ekledi.

