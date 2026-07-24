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Çin, Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden beş uyduyu başarıyla uzaya gönderdi

Çin, Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden beş uyduyu başarıyla uzaya gönderdi
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Çin, kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden Lijian-1 Y15 taşıyıcı roketini fırlattı. 24 Temmuz'da Beijing saatiyle 07.33'te gerçekleştirilen fırlatmada roket, beş uyduyu önceden planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi. Bu başarı, Çin'in uzay keşif ve ticari uzay taşımacılığı alanındaki ilerlemesini bir kez daha gösteriyor.

JİUQUAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Lijian-1 Y15 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısında bulunan Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden beş uyduyla uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 07.33'te fırlatılan roket, uyduları önceden planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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