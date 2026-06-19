Çin "Kuaycou-11" roketiyle uydu grubunu fırlattı

Çin, küresel konumlama sistemi BeiDou'nun geliştirilmesinde kullanılan "CentiSpace-1" uydularının yeni grubunu "Kuaycou-11 13Y" roketiyle uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "CentiSpace-1 05" uydu grubu, "Kuaycou-11 13Y" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, "Kuaycou" roketleriyle yapılan 39'uncu taşıma görevi oldu.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketine (CASIC) bağlı ExPace şirketi tarafından ticari uydu fırlatışlarında kullanılmak üzere geliştirilen "Kuaycou-11" roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Merkezi Pekin'de bulunan Future Navigation şirketi tarafından geliştirilen "CentiSpace-1" uyduları, Çin'in ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) rakip uydu konumlama sistemi BeiDou'nun geliştirilmesinde kullanılıyor.

Çin, uydu konumlama sistemi için Alçak Yer Yörüngesi'nde 160 parçadan oluşan takım uydu ağı oluşturmayı planlıyor.