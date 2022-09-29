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Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti

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Çin Başbakanı, Suudi Arabistan'ın Yeni Başbakanına Tebriklerini İletti

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, kraliyetin başbakanı olarak atanan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Perşembe günü tebriklerini iletti.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, kraliyetin başbakanı olarak atanan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Perşembe günü tebriklerini iletti. Mesajında Çin ve Suudi Arabistan'ın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyleyen Li, iki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin çok yönlü ve derinlemesine şekilde geliştiğini de sözlerine ekledi. Çin Başbakanı, iki tarafın birbirini diğerinin kilit çıkarları ve ana kaygılarını ilgilendiren konularda sıkı sıkıya desteklediğini ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini de ifade etti. Çin- Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem veren Çin hükümeti, kapsamlı stratejik ortaklıklarında yeni ilerlemeler kaydetmek için Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan Li Keqiang Eylül Güncel Haberler

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