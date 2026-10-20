Çin Başbakanı Li, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çin Başbakanı Li, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua