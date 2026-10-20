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Çin Başbakanı Li, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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