Çin Başbakanı Li ile BM Genel Sekreteri Guterres Çok Taraflılık ve İklim Değişikliği Başlıklarını Görüştü

PUNOM PEN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, çok taraflılık ve iklim değişikliği gibi çeşitli konuları görüşmek üzere Pazar günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Çin Başbakanı Li Keqiang ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres biraraya geldi, 13 Kasım 2022. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

PUNOM PEN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, çok taraflılık ve iklim değişikliği gibi çeşitli konuları görüşmek üzere Pazar günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

Birleşmiş Milletler'in çok taraflılığı savunan başlıca kurum olduğunu söyleyen Li, Çin'in BM'nin dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etmedeki kritik rolüne büyük önem verdiğini belirtti.

Li, mevcut karmaşık ve değişken uluslararası durumun arka planındaki nedenlere karşı, çok taraflılığı desteklemenin temelde BM Antlaşması'nın amaçları ile ilkelerini korumak ve BM'nin uluslararası meseleleri ele alma yetkisini desteklemek anlamına geldiğini kaydetti.

BM'yi desteklemenin dünya barışına ve kalkınmasına katkı sağladığını belirten Li, Çin'in BM'nin Guterres liderliğinde elde ettiği yeni başarıları takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

Li, Çin'in her zaman olduğu gibi BM kurumlarıyla işbirliğini güçlendireceğine, BM'nin tüm çabalarına aktif olarak destek vererek katılacağına ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini, uluslararası hukuk normlarını ve uluslararası hukuku ve adaleti tüm taraflarla birlikte koruyacağına dair taahhütünü dile getirdi.

Li, yoksulluğun kaçınılmaz olarak istikrarı baltaladığını ve Kuzey ile Güney arasındaki uçurumu daraltmadan çatışma ve huzursuzluktan kaçınmanın zor olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı, Çin'in, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu kalkınma sorunlarına öncelik verdiği için ve aktif olarak borç yükünü hafifletmelerine, iklim değişikliğiyle mücadele etmelerine, yaşam standartlarını iyileştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilmelerine yardımcı olmasından ötürü BM'yi taktir ettiğini söyledi.

Li, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin'in, BM ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye, Güney-Güney işbirliği çerçevesinde iklim değişikliği konusunda gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için elinden geleni yapmaya ve Afrika ülkelerinin G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nde yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Guterres, Çin ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin çok taraflılığın önemli bir ayağı olduğunu söyledi. BM'nin, Çin'in çok taraflılığı teşvik etme konusundaki muazzam çabalarını ve BM'nin gündemindeki iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama başlıklarında ilerleme kaydetmeye olan katkısını taktir ettiğini ifade etti.

Gutteres, BM'nin gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasına yardımcı olmak, borç yükünü hafifletmek ve uluslararası gıda ve enerji güvenliğini korumak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi, böylece BM tarafından gündeme getirilen konuların giderek daha fazla ülkenin desteğini kazanmasını umduğunu belirtti.

Genel Sekreter, BM'nin ekonomik ayrışmaya karşı olduğunu ve tüm ülkelerin diyalog yoluyla farklılıkları arasında köprü kurarak küresel zorluklarla ortaklaşa mücadelesine inandığını vurguladı. Gutteres, BM'nin Çin'in Güney-Güney işbirliğindeki önemli rolünü güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuda Çin ile daha yakın işbirliği içinde olmayı beklediğini kaydetti.