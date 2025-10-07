Çin Başbakanı Li Çiang, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yılı kutlamasına katılmak üzere, bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Li'nin 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyete başkanlık edeceği belirtildi.

Çin- Kuzey Kore ilişkilerini sürdürmenin, güçlendirmenin ve geliştirmenin, ÇKP'nin ve hükümetin değişmez stratejik politikası olduğu kaydedilen açıklamada, Pekin yönetiminin, bu ziyareti, iki ülke ve parti liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda stratejik iletişimi geliştirmek, geleneksel dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmek üzere birlikte çalışmak için fırsat olarak gördüğü vurgulandı.

Li, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2019'daki ziyaretinden bu yana ülkeyi ziyaret eden en üst düzey Çinli yetkili olacak.

Başbakan ve heyetinin, 10 Ekim Cuma günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılması bekleniyor.

Kuzey Kore liderinin ziyaretinin ardından geldi

Li'nin ziyareti, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen ayın başında Çin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Kim, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül'de Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, törende Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuman niteliği taşıyan bir ittifak mesajı olarak yorumlanmıştı.