Çin: Barışsever Ülkeler, Japonya'nın Neo-militarist Adımlarına Kararlı Şekilde Karşı Çıkmalı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, dünyadaki barış yanlısı tüm ülkelerin, Japonya'nın neo-militarizme yönelik adımları karşısında son derece teyakkuzda olması ve bu hamlelere kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, ülkesinin güvenlik ve savunma politikalarının gözden geçirildiği bir panel sırasında kullandığı ifadeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takaiçi'nin söz konusu panelde "uzun soluklu bir çatışmaya" hazır olmaları gerektiğini söylediği bildirilmişti.

Geçmişte yürüttüğü saldırı savaşları konusunda ciddi bir özeleştiri yapmayan Japonya'nın, yeniden askeri kapasitesini artırmaya da çalıştığını belirten Lin, "Uluslararası toplum bunu asla kabul etmeyecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
