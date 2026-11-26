BERLİN, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Almanya arasındaki 6. Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu kapsamında Berlin'de bir araya gelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Chen Wenqing ile Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Nina Warken, kolluk ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini ele aldı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı olan Chen, salı günü düzenlenen diyalog toplantısında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Alman liderlerin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda ikili ilişkilerin olumlu gelişim seyrini koruduğunu söyledi.

İki tarafın çok taraflılığın savunulması ve bölgesel barış ve istikrarın korunması gibi önemli konularda benzer tutumlara sahip olduğunu kaydeden Chen, kolluk ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere birlikte çalışmanın iki halkın temel çıkarlarına ve ortak beklentilerine hizmet ettiğini belirtti.

Çin-Almanya üst düzey güvenlik diyaloğu mekanizmasının kurulduğu günden bu yana, her iki ülkenin kolluk, güvenlik ve diğer ilgili birimleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin sürekli olarak derinleştiğini ifade eden Chen, bunun iki ülke liderlerinin güvenlik alanında vardığı mutabakatın hayata geçirilmesinde olumlu rol oynadığını söyledi.

Chen, Çin'in söz konusu mekanizma kapsamında elde edilen kazanımları daha da pekiştirmek, iki tarafı da ilgilendiren güvenlik konularında koordinasyonu güçlendirmek ve tatbiki işbirliği yoluyla ortak risk ve zorluklara çözüm üretmek üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Chen, böylece iki ülkenin güvenlik çıkarlarını korumayı, uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemeyi ve kalıcı barışın ve herkes için güvenliğin hakim olduğu bir dünyanın inşasına daha büyük katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreteri Yin Bai de Almanya tarafının temsilcisi ile birlikte diyalog çerçevesinde düzenlenen tematik görüşmelere eş başkanlık etti.

Çin'in Dışişleri, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri, Kamu Güvenliği ve Devlet Güvenliği bakanlıkları ile Çin Merkez Bankası'nın temsilcileri, Alman mevkidaşlarıyla sınır ötesi organize suçlarla ortak mücadele, siber güvenlik ve bölgesel krizler gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua