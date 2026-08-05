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Çin'den Afrika'ya Ebola Desteği Sürüyor

Çin'den Afrika'ya Ebola Desteği Sürüyor
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BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgının en kısa sürede sona erdirilmesi amacıyla Afrika ülkelerine yardım etmeye ve gereken desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ebola salgınının yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgının en kısa sürede sona erdirilmesi amacıyla Afrika ülkelerine yardım etmeye ve gereken desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında Çin hükümetinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderdiği ve 1 Ağustos'ta başkent Kinşasa'ya ulaşan üçüncü sağlık ekibi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'daki Ebola salgınının başından itibaren Çin'in durumu ciddiyetle ele aldığını belirten Lin, salgınla mücadele kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderdiklerini ve bu çabalarının geniş takdir topladığını ifade etti.

Üçüncü sağlık ekibinde epidemiyoloji, sağlık karantinası, klinik tedavi ve patojen laboratuvar testi uzmanları yer alıyor. Lin, ekibin önceki ekiplerin çalışmalarını temel alarak, salgın önleme ve kontrol ihtiyaçları doğrultusunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve uluslararası kuruluşlarla etkileşim ve koordinasyonu güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Lin, "Ebola salgını yayılmaya devam ederken, sağlık uzmanlarımızın birikimini kıtaya taşımaya, Afrika ülkelerine yardım etmeye ve salgının kısa sürede sona ermesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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