Kıskançlık cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da kıskançlık yüzünden 6 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren ve eşinin kendisini aldattığı iddiası DNA raporu ile çürütülen sanık, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238. Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Abdullah Poyraz (57) polis merkezine giderek, çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurduğunu, silahı evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Verilen adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hale Akbaş Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, ekipler tarafından ikamete alınmadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kız, "Annemi bir kere gösterin bana, gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döktü. Küçük kızı sakinleştirmek için çevredekiler yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amacıyla sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine, "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Poyraz'ın kızının olayın ardından kısa süre sonra eve geldiği, kapıyı açan olmayınca Abdullah Poyraz'ı aradığı ve sanığın kendisine "Çarşıdayım" dediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde ise, kıskançlık nedeniyle eylemini gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hale Akbaş Poyraz'ın ilk eşinden olan kızının doğum günü için hazırlık yaptığı öğrenilirken, çiftin 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede dikkat çeken dinleme cihazı detayı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Abdullah Poyraz'ın eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf ettiği kaydedildi. Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9'uncu celsesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Abdullah Poyraz ile taraf avukatları katıldı.

DNA profilinin sanığa ait olduğu belirlendi

Mahkemenin önceki celsede verdiği ara karar doğrultusunda Hale Akbaş Poyraz'dan alınan vajinal sürüntü örneklerinden elde edilen DNA profiline ilişkin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, maktulden alınan örneklerden elde edilen DNA profilinin sanık Abdullah Poyraz'a ait olduğunun belirlendiği belirtildi. Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"ATK raporundan aleyhe olan hususları kabul etmiyorum"

Esas hakkındaki savunması sorulan Abdullah Poyraz, mahkemeye sunduğu yazılı savunma dilekçesini tekrar ettiğini belirterek, "ATK raporunda aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Eşimin sadakatsizliği başta olmak üzere bana karşı haksız yoğun davranışları olmuştur. Ben olay nedeniyle çok pişmanım. Uzun süredir çocuklarımı göremiyorum. Aileme sahip çıkmak istiyorum. Uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ediyorum. Lehe hükümlerin hakkımda dikkate alınmasını talep ederim. Takdir mahkemenindir" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdullah Poyraz'ın Hale Akbaş Poyraz'a yönelik 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın eylemden sonraki davranışları ile cezanın caydırıcı olması gereken etkisini dikkate alarak takdiri indirim uygulamadı. Poyraz ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 100 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı