Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Çin'den ABD'ye Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yürüttüğü eylemleri uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak kınadı ve Washington'a uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Çin, Venezuela ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik "hegemonik eylemlerde" bulunmakla suçladığı ABD'yi kınadı. Çin, Washington'a Birleşmiş Milletler Şartı'na uyma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Çin, egemen bir devlete yönelik ABD'nin açık güç kullanımını ve ülkenin devlet başkanına karşı gerçekleştirdiği eylemi derin bir şokla karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi biçimde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çin, ayrıca "ABD'yi uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya, diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi durdurmaya" çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek