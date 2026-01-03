ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Çin'den ABD'ye Kınama

(ANKARA) - Çin, Venezuela ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik "hegemonik eylemlerde" bulunmakla suçladığı ABD'yi kınadı. Çin, Washington'a Birleşmiş Milletler Şartı'na uyma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Çin, egemen bir devlete yönelik ABD'nin açık güç kullanımını ve ülkenin devlet başkanına karşı gerçekleştirdiği eylemi derin bir şokla karşılamakta ve şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi biçimde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çin, ayrıca "ABD'yi uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya, diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi durdurmaya" çağırdı.