Çin, ABD Yetkililerine Karşı Vize Kısıtlamaları Getirdi

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Xizang (Tibet) ile ilgili konularda kötü davranış sergileyen ABD'li yetkililere karşılıklı ilkesi uyarınca vize kısıtlamaları getirdiklerini duyurdu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin Xizang ile ilgili konularda Çinli yetkililere uyguladığı vize kısıtlamalarına yönelik olarak Çin'in uyguladığı karşı önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Xizang ile ilgili konuların Çin'in içişlerini ilgilendirdiğini kaydeden Lin, ABD'nin Çinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını kötüye kullanmasının, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

"Xizang herkese açıktır. Çin, Xizang'ı ziyaret etmek, Xizang'a seyahat etmek ve Xizang'da iş yapmak isteyen yabancı dostlarını memnuniyetle karşılamaktadır" diyen Lin, hiçbir ülke ya da kişinin insan hakları, din ve kültür bahanesiyle Xizang'la ilgili konulara karışmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.