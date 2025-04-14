Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı

Ünlü şarkıcı yanına 5 kadın alıp uzaya çıktı! İlk görüntüler bomba

Çin, ABD Yetkililerine Karşı Vize Kısıtlamaları Getirdi

Çin, ABD Yetkililerine Karşı Vize Kısıtlamaları Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Xizang ile ilgili konularda kötü davranış sergileyen yetkililerine vize kısıtlamaları uyguladığını duyurdu. Bakanlık, bu konu ile ilgili ABD'nin uygulamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Xizang (Tibet) ile ilgili konularda kötü davranış sergileyen ABD'li yetkililere karşılıklı ilkesi uyarınca vize kısıtlamaları getirdiklerini duyurdu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin Xizang ile ilgili konularda Çinli yetkililere uyguladığı vize kısıtlamalarına yönelik olarak Çin'in uyguladığı karşı önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Xizang ile ilgili konuların Çin'in içişlerini ilgilendirdiğini kaydeden Lin, ABD'nin Çinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını kötüye kullanmasının, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

"Xizang herkese açıktır. Çin, Xizang'ı ziyaret etmek, Xizang'a seyahat etmek ve Xizang'da iş yapmak isteyen yabancı dostlarını memnuniyetle karşılamaktadır" diyen Lin, hiçbir ülke ya da kişinin insan hakları, din ve kültür bahanesiyle Xizang'la ilgili konulara karışmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.