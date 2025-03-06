Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Çin: ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, Ukrayna'daki barış süreçlerinde ABD ve Rusya'nın Avrupa'yı dışlamaması gerektiğini vurgulayarak; "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli" ifadelerini kullandı.

Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'da Avrupa'yı dışlayan bir barışı dayatmaması gerektiğini belirtti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Büyükelçi Lu, Çin Ulusal Halk Danışma Konferansının (ÇUHDK) Pekin'deki genel kurul toplantısı kapsamında düzenlenen büyükelçiler paneline katıldı.

"ABD VE RUSYA TEK BAŞINA KARAR VERMEMELİ"

Ukrayna konusunda farklı barış önerilerinin eşit olarak tartışılması, bir azınlık tarafından dikte edilmemesi gerektiğini ifade eden Lu, "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli. Özellikle de diplomatik manevralarla köşeye itildiklerini düşünen Avrupa ülkeleri bu konudaki endişelerini dile getiriyorken." dedi.

Lu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı "küstah" ve "despotça" bir politika uyguladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Müttefiklerine bu şekilde davranması, açıkçası, Avrupa perspektifinden çok ürkütücü bir durum." ifadesini kullandı.

AVRUPA'YA ABD HATIRLATMASI

Avrupa'nın Washington yönetiminin yaklaşımına bakarak son yıllarda Çin ile ilişkilerinin neden kötüye gittiğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Lu, "Avrupalı dostlarımız Trump yönetiminin politikaları ile Çin hükümetinin politikalarını kıyaslarsa Çin'in diplomatik yaklaşımının barışa, dostluğa, iyi niyete ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu görecektir" diye konuştu.

"HALA ÇİN'İN RUSYA'YA YAKIN DURDUĞUNU DÜŞÜNEN VAR MI?"

Lu, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından itibaren Avrupalıların Çin'i Rusya'ya yakın durmakla ve destek vermekle suçladığını hatırlatarak, "Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa ABD'yi de suçlamaları gerek. ABD yalnızca Rusya'ya yakın durmuyor, aynı zamanda onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Transatlantik ilişkilerinin mevcut durumunun Çin'e Avrupa ile ilişkilerini geliştirme fırsatı sağladığı görüşüne karşı çıkan Lu, şunları kaydetti: "Çin'in dış ilişkileri ABD'nin müttefiklerini ondan uzaklaştırmaya odaklanmıyor. Biz paylaşılan çıkarlara dayalı gerçek ortaklıklar kurmak istiyoruz. ABD'nin Avrupa'ya karşı politikaları ne olursa olsun, Çin Avrupa ülkelerine karşı barış, dostluk ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yaklaşımını ve olumlu duruşunu sürdürecek."

Çin: ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
img

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
img

Anlaşma sağlandı! İmzayı atması an meselesi
img

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.