Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışını Sert Şekilde Eleştirdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Taiwan'a yaptığı silah satışını kınayarak, bu eylemin ulusal egemenliğe ve güvenliğe zarar verdiğini bildirdi. Çin, gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı son silah satışını sert dille eleştirerek, söz konusu eylemi son derece esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini ve ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Pentagon perşembe günü Taiwan'a silah satışının onaylandığını duyurmuş, söz konusu satış ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Taiwan'a yapılan ilk silah satışı olarak kayda geçmişti.

Lin, cuma günkü basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasının, tek Çin ilkesini ve 17 Ağustos 1982 tarihli bildiri başta olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını baltaladığını, uluslararası hukuku çiğnediğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti.

Lin, "Taiwan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıyor ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgidir" dedi.

Lin, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etme, ABD'li liderlerin Taiwan'la ilgili verdikleri taahhütleri yerine getirmesini sağlama, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçıları askeri yığınak yoluyla destekleyip kollamaya son verme, Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı somut eylemlerle el üstünde tutma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
