Haberler

Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Taiwan bölgesine yaptığı silah satışına karşı olduklarını vurguladı. Guo, Amerika ile ilişkilerin ve Taiwan konusunun önemli olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı silah satışına karşı olduklarını belirterek, bu konudaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi.

Guo salı günkü basında toplantısında, Çin-ABD ilişkileri ve Taiwan meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını hatırlatan Guo, iki ülke liderlerinin, Çin-ABD ilişkileri ve dünya barış ve kalkınmasına ilişkin önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Tuncay:

Bu kadar mı acı bu kadar mı basit?? ?? Çin bölgeyi kontrol etmek isteyince silah satışı yapılıyor, sonra da dışlanıyor diye feryat ediyor! Oysa başındaki erkekler istediğini yapabiliyor da kadınların söyleyeceği bir şey yok ?? Bunların hepsi erkeklerin oyunları, pazarlık masası hep erkeklerin ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan Kaya:

şimdi bu ne oluyor ya, her seferinde aynı çekişme mi devam edecek? çin ne demiş ne dememiş her zaman kızıyor, belki de kendi yerine baksa daha iyi olur. sonuçta taiwandaki kadınlar da kendi tercihlerini yapabilecek seviyede midir diye sorması lazım, silahtan öte bu konular var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPetek Doğan:

Çin'in bu tavrı tamamen haklı ?? Silah satışı bölgede gerginliği artırıyor, barış için tehdit oluşturuyor ?? Bu tür davranışlar sorunları çözüyor değil, daha da kötüleştiriyor... ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Real Madrid çıldırdı! 'Yeter' deyip Arda Güler kararını duyurdular

Arda için yapılan en sonunda Real Madrid'i çıldırttı

Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF'ye başvurdu! Anında kabul edildi

Futbolcular istedi, Galatasaray TFF'ye başvurdu

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı

İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı