Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Karşıyız
BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı silah satışına karşı olduklarını belirterek, bu konudaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu söyledi.
Guo salı günkü basında toplantısında, Çin-ABD ilişkileri ve Taiwan meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını hatırlatan Guo, iki ülke liderlerinin, Çin-ABD ilişkileri ve dünya barış ve kalkınmasına ilişkin önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.