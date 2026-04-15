Çin: Abd-İran Çatışmasının Sona Ermesine Katkıda Bulunacak Tüm Çabaları Memnuniyetle Karşılıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için yapılan tüm çabaları desteklediklerini ve bu süreçte Pakistan'ı arabulucu olarak takdir ettiklerini belirtti.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD- İran çatışmasının sona erdirilmesine yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasında geçici ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ve tarafsız ve dengeli bir arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı takdir ettiklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, ABD tarafının İran ile barış görüşmelerinin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da gerçekleşeceğine yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, öncelikli hedefin savaşın yeniden başlamasını her ne pahasına olursa olsun önlemek, zor elde edilen ateşkes ivmesini korumak ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik kanallar yoluyla çözümüne bağlı kalmak olduğunu ifade etti.

Guo salı günü, Ortadoğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesine yönelik dört maddelik bir öneri sunduklarını hatırlatarak ve bu önerileri; barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma ve güvenliğe dengeli bir yaklaşım ilkeleri olarak sıraladı.

"Bu öneri, barışı teşvik etme, çatışmaya son verme ve farklılıkların çözümünde diyaloğu savunma konusunda Çin'in tutarlı duruşunu yansıtmaktadır" diyen sözcü, Çin'in Körfez ve Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesine katkı sağlamak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
