Çin-ABD Dostluğu Yeni Sayfalar Açıyor: 'Saikaosi' 27 Yıl Sonra Çin'de

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve ABD halklarının, aralarındaki dostlukta yeni sayfalar açmaya ve ikili ilişkilerin gelişmesine daha büyük katkılarda bulunmaya devam etmesini sağlamak üzere iki halk arasındaki ziyaretlerin ve etkileşimin artmasını her zaman olduğu gibi destekleyeceklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Çin'in çölleşmeyle mücadelesine verdiği destek nedeniyle ülkede sevilen ve "Saikaosi" olarak anılan Ronald Sakolsky'nin, 27 yıl aradan sonra davet üzerine Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

Guo, ziyareti sırasında İç Moğolistan'a giden Sakolsky'nin, Sakolsky'nin yıllar önce maddi destek sağladığı ormanı yeniden ziyaret ettiğini belirten Guo, Sakolsky ve Yin'in burada birlikte dostluk fidanı diktiğini ifade etti.

Guo, Sakolsky'nin, Henan eyaletinin Luoyang kentinde bir zamanlar öğretmenlik yaptığı okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi.

Go ayrıca, Sakolsky'nin, başkent Beijing'i de ziyaret ettiğini belirtti.

Guo, ziyareti süresince Çin'de meydana gelen olağanüstü değişimleri bizzat gözlemleyen Sakolsky'nin, Çin halkının sıcaklığı ve misafirperverliğini bir kez daha deneyimlediğini ve bazen de derinden etkilenip gözyaşlarını tutamadığını kaydetti.

Sakolsky, basına verdiği röportajda, Yin ile, kültürler arasında köprüler kurup sınırları aşabildiklerini gösterdiklerini belirterek, hem ABD hem de Çin halkının barış içinde yaşamak istediğini söylemişti. İki ülkeyi iki yola benzeten Sakolsky, farklı rotalar izleseler de bu yolların en sonunda aynı noktaya varacağını ifade etmişti.

Guo, "Onun birçok insanı etkileyen samimi sözleri, iki ülke halkının ortak arzusunu yansıtıyor" dedi.

Çin-ABD ilişkilerinin geleceğinin halkta, temellerinin de halklar arası bağlarda yattığını belirten Guo, Çin ve ABD halklarının birlikte yazdığı pek çok ilham verici hikayenin, halklar arası dostluğun canlı kanıtı olduğunu vurguladı.

Guo, "Bu hikayeler, iki büyük ülke olan Çin ve ABD'nin karşılıklı olarak başarıya ulaşabileceğini ve dünyanın refahına katkıda bulunabileceğini bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua