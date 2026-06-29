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Çin-Abd Sivil İlişkilerini Konu Alan Sergi Beijing'de Açıldı

Çin-Abd Sivil İlişkilerini Konu Alan Sergi Beijing'de Açıldı
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Çin ile ABD arasındaki sivil dostane ilişkileri öne çıkaran tematik bir sergi, Beijing'deki Çin Denizaşırı Çinliler Tarih Müzesi'nde açıldı. Sergide 100 parçalık tarihi eser yer alıyor.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin ile ABD arasındaki sivil düzeyli dostane ilişkileri öne çıkaran tematik bir sergi, Beijing'deki Çin Denizaşırı Çinliler Tarih Müzesi'nde açıldı.

Sergide, altın madenciliği aletleri, demiryolu çivileri, çeşitli belge ve gazeteler ile Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nı simgeleyen rozetlerin de aralarında bulunduğu 100 parçalık tarihi eser seçkisi yer alıyor. Sergilenen bu parçalar, nesiller boyu denizaşırı Çinlilerin ABD tarihindeki katkılarını gözler önüne seriyor.

Organizatörlere göre sergi, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine güç katmayı ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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