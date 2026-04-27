Çin: ABD'deki Silahlı Saldırıyla İlgili Gelişmeleri Takip Ediyoruz

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği yemek sırasında yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemlere her zaman karşı çıktıklarını ve bu eylemleri kınadıklarını belirtti.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemek sırasında bir silahlı saldırı gerçekleşmiş, şüphelinin 31 yaşındaki Cole Allen isimli kişi olduğu tespit edilmişti.

