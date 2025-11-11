Çin, AB Parlamentosu'na Taiwan Protestosu

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı politikacıların, Avrupa Birliği Parlamentosu binasında düzenlenen "Parlamentolar Arası İttifak zirvesine" katılması nedeniyle AB Parlamentosu'nu protesto ettiklerini söyledi.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan'ın Avrupa ile "temas" çabalarının belirgin şekilde güçlenmesi ve bu bağlamda Taiwan liderinin yardımcısı Hsiao Bi-khim'in cuma günü Brüksel'de Avrupa Parlamentosu grubunda yaptığı nadir konuşmada Taiwan'a daha fazla destek çağrısında bulunması ve Taiwan'ın eski lideri Tsai Ing-wen'in de Berlin'de konuşma yapmasının beklenmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Avrupa, AB Parlamentosu'nun tek Çin politikasına bağlılığının değişmediğini ve değişmeyeceğini, ilgili toplantının AB Parlamentosu'nun daveti üzerine yapılmadığını, ilgili kişilerin parlamento tarafından davet edilmediğini ve parlamento liderliğinin kendileriyle herhangi bir temasta bulunmadığını kaydetmiştir. AB Parlamentosu üyelerinin kişisel eylemleri, AB Parlamentosu'nun resmi tutumunu temsil etmemektedir" dedi.

Çin'e karşı oluşturulan sözde Parlamentolar Arası İttifak'ın çok sayıda Çin karşıtı kurum tarafından finanse edildiğini ve Çin hakkında sürekli yanlış bilgiler yaydığını belirten Lin, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, hiçbir güvenilirliği olmayan bu ittifakı ayrılıkçı gündemlerine yabancı destek toplamak amacıyla kullandıklarını söyledi.

Lin, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı politikacılar ve Parlamentolar Arası İttifak'ın sahnelediği siyasi tiyatrolar sadece dikkat çekme amaçlıdır ve bu tür girişimler başarısız olmaya mahkumdur" dedi.

Lin, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerin her türlü hamlesi ve "temas" girişiminin sadece ayrılıkçı gündemlerini daha da belirgin hale getireceğini ve Çin'in yeniden birleşmesini asla durduramayacağını yineledi.

Lin, "AB Parlamentosu'ndan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin hakiki doğası konusunda hata yapmamasını, tek Çin ilkesine riayet etmesini, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı güçlere herhangi bir yanlış sinyal göndermemesini ve kullanılmaktan kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

"'Taiwan'ın bağımsızlığı' konusunda başı çeken bahsettiğiniz o figürle ilgili ise Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirtmek isterim" diyen Lin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıların herhangi bir bahaneyle Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkeleri ziyaret etmesine kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

Lin, Almanya'ya tek Çin ilkesine riayet etme, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlışı tüm girişimlere kesin şekilde karşı çıkma, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınma ve Çin ile ikili ilişkilerin genelini ciddiyetle el üstünde tutma çağrısında bulundu.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" konusunda başı çeken, görevinden çoktan ayrılmış olan o figürün, bağımsızlık gündemine yabancı ülkelerden destek alabilmek için hala her türlü boş çabayı sürdürdüğünü belirten Lin, bu kötü niyetli girişimlerin asla başarıya ulaşamayacağını vurguladı.