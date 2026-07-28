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Çin'den AB'ye korumacılık tepkisi

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BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Politika Araştırma Ofisi Direktörü Lin Weilong, Avrupa Birliği'nin son dönemde Çin'e karşı uygulamaya koyduğu korumacı önlemlerin, Çinli şirketlerin AB ile işbirliğine olan güvenini ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Politika Araştırma Ofisi Direktörü Lin Weilong, Avrupa Birliği'nin son dönemde Çin'e karşı uygulamaya koyduğu korumacı önlemlerin, Çinli şirketlerin AB ile işbirliğine olan güvenini ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

Lin, salı günü Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında, Çin-AB işbirliğinin devasa ölçeğine dikkat çekerek, farklılık ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Lin, asılsız suçlamalara gerekçe yapılmaması gereken bu farklılıkların, kısıtlama uygulamak, baskı yapmak ve tatbiki işbirliğini baltalamak için bahane olarak kullanılmasının ise söz konusu dahi edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lin, farklılık ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almak üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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