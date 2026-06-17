Çin Uzaya Yeni İnternet Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Hainan'daki ticari uzay aracı fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-12 roketiyle 22 alçak yörünge internet uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
WENCHANG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin, yeni bir internet uydu grubunu uzaya fırlattı.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan ticari uzay aracı fırlatma alanından çarşamba günü yerel saatle 10.44'te gönderilen Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketi, 22. alçak yörünge internet uydu grubunu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua