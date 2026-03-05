Haberler

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı: 2025'te Ar-Ge Harcamaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, 2025 yılında Ar-Ge yatırımlarının 3.92 trilyon yuanı aşacağını ve insansı robotlar, yapay zeka ile biyoteknoloji alanlarında önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirtti. Ayrıca, ülkede 2030 yılına kadar inovasyon ivmesinin hızlandırılması planlanıyor.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, 2025 yılında inovasyon alanında tarihi başarılara imza attıklarını belirterek, ülkede araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının rekor seviyelere ulaştığını, insansı robotlar, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yin perşembe günü Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumu sırasında basına yaptığı açıklamada, Çin'in toplam Ar-Ge yatırımının 2025 yılında 3,92 trilyon yuanı (yaklaşık 569 milyar ABD doları) aşarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,8'ine ulaştığını ifade etti. Oturumda ayrıca ülkenin 2030 yılına kadar inovasyon ivmesini hızlandırmaya yönelik planları açıklandı.

Geçen yıl temel araştırma fonlarının yaklaşık 280 milyar yuana ulaşarak toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 7,08'ini oluşturduğunu belirten Yin, böylece yüzde 7 eşiğinin ilk kez aşıldığını söyledi.

Yin ayrıca, insansı robotların etkileyici performansı, küresel yarışta öne çıkan açık kaynaklı yapay zeka modelleri ve yarı iletken sektöründeki atılımlar gibi alanlarda kaydedilen teknolojik başarıları da örnek gösterdi.

Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian ise oturum öncesinde düzenlenen basın toplantısında, geçen yılın Çin'in insansı robot endüstrisi açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, sektörün hem teknolojik gelişim hem de sahada kullanım açısından önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin, 2025 yılında Çin'in 76 yenilikçi ilacın pazara girişini onayladığını ve lisans devri anlaşmalarının toplam değerinin 130 milyar doları aştığını belirtti.

Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunda görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporunda açıklanan 2026-2030 dönemine yönelik kalkınma hedeflerine göre Çin, söz konusu dönemde ülke genelinde Ar-Ge harcamalarında yıllık ortalama en az yüzde 7 artış öngörüyor.

Rapora göre Çin, bilim ve teknoloji inovasyonu için üç uluslararası merkez kuracak ve bunları dünya standartlarında inovasyon merkezlerine dönüştürecek.

Ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde temel dijital ekonomi sektörlerinin katma değerinin GSYİH'nin yüzde 12,5'ine çıkarılması da hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua
