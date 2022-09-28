Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çılgın sanatçı hayranların içine daldı ezilmekten son anda kurtuldu

Güncel Haberler

Çılgın sanatçı hayranların içine daldı ezilmekten son anda kurtuldu

Şırnak'ta "Tıvorlu İsmail" olarak tanınan İsmail Aşkan, çıktığı sahnede hayranları tarafından ezilmekten son anda kurtuldu.

Şırnak'ta "Tıvorlu İsmail" olarak tanınan İsmail Aşkan, çıktığı sahnede hayranları tarafından ezilmekten son anda kurtuldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kendine has hareket ve şarkılarıyla kısa sürede Tıvorlu İsmail olarak tanınan İsmail Aşkan, gittiği düğünlerde sahne alıp davetlileri eğlendiriyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak katılan Aşkan, bir düğünde sahne aldığı sırada hayranları tarafından sahneden indirildi. Kalabalık için düşen Aşkan, ezilmekten son anda kurtuldu. Düğünde ayakkabıları çıkarılan fenomen, son olarak eline aldığı sopayla hayranlarının içine daldı. Hayranlarını dövüp şarkı söyleyen fenomen, son dakikalarda omuzlardan taşınırken yere düştü. Gözlüğü kırılan fenomen, seyircilerine doyumsuz anlar yaşattı. Vatandaşlar, 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi.

Gittiği her düğünde bir takım elbisesinin yırtıldığını söyleyen Aşkan, "Her düğünde böyle oluyor. Beni çok seviyorlar. Sahnede şarkı söylerken milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar. Herkesi çok seviyorum" dedi.

(Serdar Gükçe - Hazım Gökçe - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title