Çıldır ve Şenkaya'da Hava Durumu Değişiklikleri: Kar ve Sağanak Yağış

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise sağanak etkili oldu.

Çıldır ilçesinde havanın soğumasıyla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda ekipler kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Bazı vatandaşlar iş yerlerini su baskınından korumak için çalışma yaptı.