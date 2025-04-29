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Çıldır ve Şenkaya'da Hava Durumu Değişiklikleri: Kar ve Sağanak Yağış

Çıldır ve Şenkaya'da Hava Durumu Değişiklikleri: Kar ve Sağanak Yağış
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Ekipler, kar küreme çalışmaları yaparken, vatandaşlar da iş yerlerini su baskınından korumak için önlemler alıyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise sağanak etkili oldu.

Çıldır ilçesinde havanın soğumasıyla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışla beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda ekipler kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Bazı vatandaşlar iş yerlerini su baskınından korumak için çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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