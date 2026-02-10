Haberler

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yapan traktör suya battı

Güncelleme:
Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'nde, Altın At Kristal Buz Festivali hazırlığı kapsamında çalışan bir traktör, buzun kırılması sonucu suya battı. Sürücü yara almadan kurtulurken, traktör gölün derinliklerine gömüldü.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yapan traktör suya battı.

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, bu yıl 10'uncusu yapılması planlanan "Altın At Kristal Buz Festivali"nin hazırlıkları başladı.

Hazırlıklar kapsamında Çıldır Belediyesince alanın düzenlenmesi için bir traktörle çalışma yapıldı.

Fatih Uzunkaya'nın kullandığı traktör, bir süre çalıştıktan sonra gölün festival mevkisinde buzun kırılması sonucu suya battı.

Son günlerde etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle buz tabakasının yumuşadığı öğrenildi.

Sürücü yara almadan kurtulurken, traktör tamamen suya gömüldü.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

