Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor
Ardahan-Kars sınırındaki buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, donmuş göl üzerinde atlı kızakla gezip halay çekerek eğlenceli anlar yaşıyor.
Dondurucu soğukların etkisiyle donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Kışın turistlerin uğrak yeri haline gelen göl, karla kaplı yüzeyiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapıp buzla kaplı göl üzerinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.
Atlı kızakçı Alper Topkaya, Çıldır Gölü'nün bugünlerde yoğun etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, herkesi donmuş göl üzerine beklediklerini söyledi.