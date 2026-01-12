Haberler

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler gönüllerince eğleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan-Kars sınırındaki buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, donmuş göl üzerinde atlı kızakla gezip halay çekerek eğlenceli anlar yaşıyor.

Ardahan- Kars sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nü ziyaret eden turistler, atlı kızak binip, halay çekerek gönüllerince eğleniyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kışın turistlerin uğrak yeri haline gelen göl, karla kaplı yüzeyiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapıp buzla kaplı göl üzerinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Atlı kızakçı Alper Topkaya, Çıldır Gölü'nün bugünlerde yoğun etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, herkesi donmuş göl üzerine beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti