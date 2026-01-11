Haberler

Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Ardahan ile Kars arasındaki donmuş Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak ve kar motoru ile keyifli zaman geçirmesiyle hafta sonu yoğunluğu yaşıyor.

Ardahan ile Kars arasındaki yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelenler, atlı kızaklara binerek hafta sonunu değerlendiriyor.

Buz üzerinde gezinti yapan turistler, gölün manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

Yerli ve yabancı turistler, göldeki gezintiyi özellikle atlı kızak ve kar motoruna binerek değerlendiriyor.

İstanbul'dan gelen Hüseyin Serin, gazetecilere, Çıldır'a çok geldiğini ve fırsat buldukça da geleceğini anlatarak, "Bu kez arkadaşlarımı da getirdim. Şu an çok mutluyuz. Bu deneyimi herkesin yaşaması için Çıldır'a davet ediyoruz. Yani dünyada çok az yerde görebilecekleri donmuş bir gölün üzerindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da tek." diye konuştu.

Atlı kızakçı Ufuk Ada da yaklaşık 10 gündür sezonu açtıklarını bildirerek, herkesi Çıldır Gölü'nün doğasını görmeye davet etti.

