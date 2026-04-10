Çıldır Gölü'nde çözülme başladı

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve kış boyunca donan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı. Nisan ayı itibarıyla tamamen buzdan arınan göl, kuşların da yeniden bölgeye dönmesine neden oldu.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın yaklaşık 1 metre buzla kaplanan yüzeyi, havaların ısınması ile çözülmeye başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu. Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı. Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü sınırları içerisinde, koy ve Akçakale Adası'nın bulunduğu gölün yüzeyinde nisan ayı itibarıyla buz kalmadı. Buzların çözülmesi ile birlikte bölgeye angut, martı ve karabatak gibi kuşların geldiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu