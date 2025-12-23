Çıldır Gölü'nde bir tarafta atlı kızak, bir tarafta buz pateni

YÜZEYİ yaklaşık 15 santimetre kalınlığında buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde atlı kızak turları düzenlenirken, buz pateni sporcusu Ekrem Şakalar ise patenle kaydı.

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan 124 kilometrekarelik alanıyla Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kıyı kesimlerinin yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı göl, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya başladı. Atlı kızak turlarının düzenlediği göle gelenler zaman zaman sazlı sözlü türküler eşliğinde eğleniyor. Göl kıyısındaki köylerde yaşayan ve buz tutmasını heyecanla bekleyen vatandaşlar, aşıkların sazlı sözlü deyişleri eşliğinde halay çekti.

Her günü şenlik havasında geçen Çıldır Gölü'ne gelen Ardahan Üniversitesi öğrencisi Ekrem Şakalar, yüzeyin buzla kaplanmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sezonun ilk buz patenini yapmanın kendisine nasip olduğunu belirten Şakalar, konuşmasının ardından göl yüzeyinde dakikalarca kaydı.

Arkadaşıyla birlikte Çıldır Gölü'nü gezmek için İzmir'den gelen Rümeysa Aslan, ilk kez bindiği atlı kızağın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Herkese tavsiye ederim. Atmosferi çok güzel. Atlar çok uysal sevebiliyorsunuz. Ortam şahane bembeyaz. Ben çok sevdim" dedi.