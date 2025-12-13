Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü

Ardahan- Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan kıyıları, rüzgarın oluşturduğu dalgalar nedeniyle çözüldü.

Kentte öğleden sonra kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Rüzgarın oluşturduğu dalgalar gölün Ardahan tarafında yoğunlaştı.

Yoğun dalga akıntıları, kıyı kesimlerinde oluşmaya başlayan buzların da çözülmesine neden oldu.

Vatandaşlardan Can Uzunkaya, AA muhabirine, bugün özellikle şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Bir süre önce soğuklar nedeniyle gölün bazı kıyı kesimleri buz tutmuştu. Bugün dalga ve şiddetli rüzgarların etkisiyle çözüldü." dedi.